„Złoty chłopak” odcinek 76. Seyran zamierza oddać się mężowi! Jest pełna strachu i podniecenia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

76. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 13.12.2023:

Pelin oznajmia Feritowi, że jej matka postanowiła doprowadzić do jego rozwodu z Seyran i zmusić go, by poślubił ją. Tymczasem Seyran zamierza oddać się mężowi i ze strachem i podnieceniem przygotowuje się na ten moment. Ferit wraca jednak do domu przygnębiony rozmową z Pelin i jest niechętny żonie. Asuman i Fuat ogłaszają, że pragną adoptować dziecko.