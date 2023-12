„Złoty chłopak” odcinek 77. Ferit i Seyran stale się kłócą! Co się stało? [STRESZCZENIE ODCINKA]

77. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 14.12.2023:

Streszczenie 77. odcinka „Złoty chłopak”:

Matka Pelin przekonuje ją, że zrobi wszystko, by Ferit się z nią ożenił. Pelin się boi, że Ferit ją znienawidzi za to, co robi jej matka. Ferit i Seyran stale się kłócą. Do tego Ferit wciąż myśli o tym, co powiedziała mu Zerrin. Kazim jedzie do pracy chory. Sekretarka uczy go, jak używać wewnętrznych połączeń. Zerrin odwiedza Gulgun, żeby ją ostrzec przed tym, co zamierza zrobić.