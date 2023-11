Zygmunt Chajzer pokazał się bez koszulki. Co za ciało! 69-latek imponuje formą!

69-letni Zygmunt Chajzer imponuje formą!

Zygmunt i Filip Chajzerowie to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych rodzinnych duetów w polskim show-biznesie. Zygmunt Chajzer do dziś jest uważany za jednego z najsłynniejszych polskich prezenterów telewizyjnych, a prowadzone przez niego teleturnieje takie jak „Idź na całość”, „Telegra” czy „Chwila prawdy” do dziś są wspominane z sentymentem przez telewidzów. Z kolei jego syn Filip Chajzer, dziś cieszy się niemniejszą popularnością. Jeszcze do niedawna był jedną z gwiazd śniadaniówki „Dzień Dobry TVN”, w której pracował przez ponad dekadę.