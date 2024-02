„Akacjowa 38” odcinek 307. Teresa zyskuje przyjaciółkę na Akacjowej? Cayetana namawia Celię do donosicielstwa! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Casilda szuka pracy dla Martina. Cayetana chce, by Celia donosiła jej, co wie o inspektorze Mauro San Emeterio. Lourdes przyłapuje Fabianę na myszkowaniu w szufladach. Don Ramón zapewnia żonę, że to on wydał służącej takie polecenie. Teraz on domaga się prawdy od Fabiany: czego i dla kogo szperała w szufladach Lourdes? Teresa spotyka się z Julianą, z którą zaczyna ją łączyć przyjaźń.