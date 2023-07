„Chłopaki do wzięcia”. Pamiętacie Sylwię? Siostra Kamila „Kampia” w końcu znalazła miłość! Jak wygląda jej nowy ukochany?

Sylwia z „Chłopaków do wzięcia”

Tym, którzy oglądają „Chłopaków do wzięcia” od pierwszych odcinków, z pewnością nie trzeba przedstawiać Sylwii, która dzięki swojej niezwykłej pewności siebie, była uważana za jedną z najbarwniejszych uczestniczek programu. Dziewczyna wspólnie ze swoim bratem Kamilem, znanym również jako „Kampio”, starała się znaleźć miłość. Choć wpadła ona w oko „Elvisowi”, który do dziś jest uważany za jednego z najprzystojniejszych „Chłopaków do wzięcia”, to niestety z ich relacji finalnie nic nie wyszło.