„Doda. Dream Show” odcinek 2. Doda pochwaliła się swoją mamą! Wróżka przepowiedziała Rabczewskiej nową miłość!

„Doda. Dream Show” odcinek 2 - co się wydarzyło?

Do Warszawy przyjeżdża z Ciechanowa mama Dody, Wanda Rabczewska. Jak zawsze przywozi ulubioną zupę pomidorową Dorotki, ze śmietanką bez laktozy i z bezglutenowym makaronem. Przywozi też list od brata Dody, Rafała. Gwiazda najpierw nie chce go przeczytać, potem odmawia spełnienia prośby w nim zawartej. Wyjaśnia dlaczego.

Temat mojego brata denerwuje mnie, bo tak naprawdę nasze drogi się rozeszły kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, mój brat mnie chyba nie lubił. Niech każdy sobie sam pomaga. On mi nigdy w niczym nie pomógł. Nie chcę, żeby mnie z nim łączyć. Połączyliśmy się kiedyś na chwilę, kiedy moja mama stwierdziła, że on będzie pracował u mnie jako menadżer. To wiązało się z ogromnymi stresami dla mnie, niemożliwością podjęcia dla mnie słusznych decyzji ze względu na te konotacje rodzinne. Ja mam miękkie serce, chciałabym, żeby moja rodzina była zadowolona, żeby wszystko im dobrze szło, żeby sobie zarabiali dzięki mnie. Natomiast to nie było dobre. To naprawdę nie było dobre - mówi ze smutkiem Doda.