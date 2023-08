Dorota Stalińska drażni, prowokuje, inspiruje. Dwa razy otarła się o śmierć! To aktorka, obok której nie można przejść obojętnie

Co dziś słychać u Doroty Stalińskiej?

Wypadek zmienił jej życie. Aktorka założyła Fundację Nadzieja wspierającą szpitale, kupującą sprzęt i walczącą o poprawę warunków na drogach. Stalińska uważa, że w naszym kraju wciąż wiele z nich nie nadaje się do jazdy:

Później aktorka przyznała, że samochodem miał jechać także jej syn Paweł, wówczas dziewięcioletni. W ostatniej chwili, przed ruszeniem w trasę, odesłała go do domu. Syn poświęcił się tańcowi i razem z Pauliną Janicką prowadzą szkołę przygotowującą nowożeńców do pierwszego tańca weselnego.