„Emanet” odcinek 147. Tradycji stało się zadość! Nadire zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi! Zuhal kupuje truciznę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 147. we wtorek, 7.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Cała rodzina Kirimli wybiera się do Nadire, tylko Zuhal w ostatniej chwili wymawia się złym samopoczuciem. Seher i Yaman są bardzo podekscytowani. Oboje starają się ukrywać swoje prawdziwe uczucia, chociaż będąc blisko siebie trudno im zapanować nad emocjami. Odwiedziny przebiegają zgodnie z obyczajem. Poproszona o rękę Seher dla Yamana, Nadire, przybrana matka nie ma wątpliwości, że to dobra decyzja i że młodzi darzą się prawdziwym uczuciem. Nawet Frat wydaje się przekonany o szczerych intencjach Yamana. Ali i Kiraz próbują przekonać Hayriye do Czarnej. Matka Ibrahima jest jednak nieprzejednana. Wzburzona opuszcza restaurację. W tym samym czasie Czarna wraca do restauracji po telefon i udaremnia napaść na Hayriye. Obezwładnia złodzieja i zabiera na komisariat. Hayriye zamiast okazać wdzięczność, jeszcze bardziej uprzedza się do Czarnej. Jest przerażona jej porywczością i siłą. Gdy ta słyszy jej ostre słowa, rani ją to jeszcze bardziej. Zuhal udaje się do tajemniczej kobiety, od której kupuje śmiertelną truciznę. İkbal podejrzewa, że siostra coś knuje, ale ta wszystkiego się wypiera.