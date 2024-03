„Emanet” odcinek 243. İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i chce to zmienić! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 243. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i chce to zmienić! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 243. odcinku serialu „Emanet”.