„Emanet” odcinek 281. Seher strzela do Yamana! Mężczyzna umrze? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Adalet przerażona zniknięciem Neslihan prosi Frata o pomoc. Dzięki wskazówkom otrzymanym od Yusufa, Yaman i Nedim namierzają kryjówkę Seher. W ostatniej chwili obojgu udaje się uciec. Yaman przysięga sobie, że odzyska ukochaną i bratanka. Wie, że bez nich jego życie jest nic nie warte. Odurzona Neslihan odzyskuje przytomność. Uświadamia sobie, że Bora cały czas ją okłamywał, a teraz chce ją zgwałcić, by zemścić się za wymierzony policzek. Gdy dochodzi do szarpaniny, wpada Frat i ratuje ukochaną. Seher wie, że Yaman ma na celowniku wszystkie dworce autobusowe i kolejowe. By nie dać się złapać, prosi kierowcę tira o pomoc. Razem udają się do Canakkale. W przydrożnej restauracji kierowca z wiadomości telewizyjnych dowiaduje się, kim są jego pasażerowie. Nie chcąc mieć z Yamanem na pieńku, informuje go o miejscu pobytu Seher i Yusufa. Seher po raz kolejny ucieka i zatrzymuje się w opuszczonej chacie. Gdy Yaman ich znajduje, Seher ostatni raz prosi go o wolność. Mężczyzna celuje do Seher z broni, po chwili jednak wyznaje, że woli umrzeć niż ich stracić. Oddaje Seher broń. W akcie desperacji Seher strzela do Yamana. .