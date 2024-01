„Farma 3” odcinek 10. Tomasz odpadł z programu! Farmerzy pozbyli się najgroźniejszego konkurenta?

Sumienie kontra taktyka

Dzień nominacji to dla Farmerów prawdziwe zderzenie własnego sumienia z taktyką. Trzech liderów grup będzie musiało podjąć decyzje o nominowanych do pojedynku uczestnikach. Nie wszystkie nominacje były oczywiste i według innych, sprawiedliwe. Tak samo jak pojedynek. W nim liczyła się odporność psychiczna, bo rywale musieli zmierzyć się ze swoimi słabościami.

Nominacje

Marcin nominował Tomka, co nikogo nie zdziwiło. Tobiasz miał ustalone z grupą oraz Sewerynem, że postawi na byłego piłkarza, jednak w momencie wyboru zaskoczył wszystkich i... wystawił do rywalizacji zdezorientowaną Renatę! W grupie Piotra bez zaskoczeń - rywalizować musiała Margaret.

Farmerka Tygodnia wkracza do akcji

Jednak to nie pojedynek i tor obrzydliwości zaskoczył uczestników najbardziej, a fakt, że Farmerka Tygodnia musiała postawić kropkę w najtrudniejszym momencie zwiastującym konkurencję. Okazało się, że Magda musi dokonać najtrudniejszego wyboru - kogo ocalić z rywalizacji, a kogo innego do niej wytypować. Chętna do wzięcia udziału w walce była Angelika i to właśnie na nią postawi Magda, która uratowała osłabioną Renatę.