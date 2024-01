„Farma 3” odcinek 11. Margaret nominowana do opuszczenia programu! Musi walczyć aż z pięcioma farmerami!

Do programu wróciło to, co miało miejsce w poprzednich sezonach, czyli codzienne nominacje do pojedynków. Jako pierwsza od nominacji zaczęła farmerka tygodnia, która nominowała Margaret! Jednocześnie nominowana Margo w kolejnym dniu miała wskazać kolejną osobę, która jej zdaniem musi stanąć do pojedynku, w którym pod koniec tygodnia zmierzy się aż sześciu farmerów!

Decyzja Andżeliki o nominacji Margaret wzburzyła nieco sojuszem, w którym farmerka tygodnia była z Amandą i Martą. Farmerce tygodnia udało się załagodzić początkowe zgrzyty, które pojawiły się między nią a Magdą i Amandą. Czy ich sojusz to przetrwa?