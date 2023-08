Igor Herbut ma przepiękną partnerkę. Wokalista „LemON” obchodzi 10. rocznicę związku z ukochaną Małgorzatą!

Tak wygląda ukochana Igora Herbuta

Igor Herbut to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Założyciel i wokalista grupy „LemON”, z którą wygrał 3. edycję muzycznego show „Must Be the Music. Tylko muzyka”, od lat jest jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Kolejne piosenki Igora Herbuta regularnie są puszczane w rozgłośniach radiowych, a sam muzyk jest chętnie zapraszany do udziału w największych muzycznych imprezach w kraju.

Okazuje się, że Igor Herbut może pochwalić się nie tylko kolejnymi muzycznymi sukcesami, ale także wyjątkowo udanym życiem uczuciowym. Muzyk już od 10 lat tworzy szczęśliwy związek z Małgorzatą Dacko. Ukochana Igora Herbuta początkowo była menadżerką zespołu „LemON”. Z czasem jednak para podjęła decyzję o zawodowym rozstaniu.