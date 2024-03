Jola Mróz z „Warsaw Shore” w drugiej ciąży! Pierwsze dziecko wychowywała samotnie

Kim jest Jola Mróz?

Obecni widzowie „Warsaw Shore” mogą już nie pamiętać Joli Mróz, bowiem format przeszedł sporą metamorfozę od czasu, gdy Jola była w ekipie. Jola Mróz brała udział w 8. i 9. sezonie „Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy” i chociaż była szalenie charyzmatyczna, to także była porywcza, co finalnie skończyło się wydaleniem jej z programu, gdy użyła przemocy wobec jednego z uczestników, swojego byłego partnera, Brzydala. Kilkukrotnie raniła go w głowę obcasem buta, a sam mężczyzna nawet nie czuł bólu: