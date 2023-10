„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 29. Koncert Blanki to była cisza przed burzą. Aż troje Islanderów musiało opuścić Wyspę!

Po kontrowersyjnym przeparowaniu emocje nie cichły. Kuba rozżalony był wyborem Rafał, który „zabrał” mu Karolinę, Adam był zawiedziony, że z Oliwką nie stworzy pary. Karolina nie mogła zrozumieć, dlaczego po zamkniętej relacji Rafał ponownie ją wybrał. Sofi otrzymała wiadomość, że tę noc spędzi z Albertem w kryjówce. Przekazali więc Islanderom wieść i udali się na wspólne romantyczne chwile do kryjówki. Obydwoje bardzo potrzebowali intymności i prywatności. Wspólnie zaangażowani w swoją relację chcieli spędzać czas tylko we dwoje.

Rano dotarł do Islanderów sms, z którego wynikało, że wszyscy mają jak najszybciej zebrać się i ruszyć na wyprawę do miasta. Ostatni Islander przy drzwiach będzie zgniłym jajem. Ruszyły więc Wyspiątka do wyjścia w podróż nieznaną nie wiedząc co ich czeka poza willą.