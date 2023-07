Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop są nierozłączni od lat. On bryluje w TV, a ona uczy jogi! „Wiedziałam, że albo ten facet, albo żaden” Magdalena Bohdanowicz

Marcin Prokop - kto go nie zna? Jeden z najpopularniejszych prezenterów, choć gości w domach milionów Polaków, pilnie strzeże prywatnej strefy swojego życia. To cecha wspólna z żoną, Marią Prażuch-Prokop, z którą łączy go od ponad dekady wielka miłość. Poznaj ich historię miłości.