„Na sygnale” odcinek 468. Benio jest zauroczony Sonią, lecz ona myśli o innym! Stracił swoją szansę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 468. odcinku „Na sygnale”?

Britney spotyka Mariolę, koleżankę z podstawówki. Dziewczyna wybucha wściekłością, gdy Julka wyznaje, że w liceum umawiała się z chłopakiem, w którym obie były zakochane. Po chwili ma stłuczkę. Potrąca na parkingu młodego kulturystę. Tymczasem zespół Vicka trafia na znanego już ratownikom wróżbitę. Tym razem twierdzi on, że umrze jedna z jego klientek. Następnie ratownicy muszą pomóc mężczyźnie potrąconemu wcześniej przez Mariolę. Benio, nieświadomy, że doszło do wypadku i urazu wewnętrznego, początkowo uznaje, że chory jest we wstrząsie po przyjęciu sterydów i podaje przez to rannemu niewłaściwy lek. Gdy stan kulturysty pogarsza się, doktor Vick zdaje sobie sprawę z pomyłki. Benio jest coraz bardziej oczarowany Sonią, co zauważa Piotr. Sonia zaś myśli tylko o mężczyźnie, którego spotkała na ostatniej randce. Benio postanawia działać i po dyżurze zaprasza koleżankę do siebie na kolację.