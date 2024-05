Pola Gonciarz zachwyca urodą i talentem! Widzowie „Na dobre i na złe” ją kochają!

Kim jest Pola Gonciarz?

Pola Gonciarz to dzisiaj już jedna z ikon serialu „Na dobre i na złe”. Jako Blanka Consalida zdobyła sympatię widzów do tego stopnia, że wielu już nie wyobraża sobie kultowego serialu bez udziału młodej aktorki. Nic dziwnego, bo doskonale się na nią patrzy na ekranie; Gonciarz to połączenie talentu, ogromnej energii oraz urody, co sprawia, że tworzona przez nią na ekranie bohaterka nie jest pustą figurą, a człowiekiem z krwi i kości.

Pola Gonciarz urodziła się w 1998 roku w Warszawie i swoje pierwsze aktorskie doświadczenia, jeszcze jako malutkie dziecko, zdobywała w... „Na dobre i na złe”. Pojawiła się w pojedynczych epizodach serialu w 2001 i 2002 roku. Następnie kształciła się w kierunku artystycznym; ma za sobą szkołę baletową, z której doświadczenia chętnie wykorzystuje na scenie. Jako uczennica szkoły baletowej brała udział w licznych spektaklach baletowych na deskach Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie. W 2017 roku występowała w przedstawieniu pt. „Śnieżka”. 2017 rok przyniósł jej także szansę prezentacji podczas konkursu „Młody Tancerz Roku”, gdzie otrzymała nagrodę publiczności.