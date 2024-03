„Rolnik szuka żony 10”. Agnieszka pokazała ukochanego Stefana! Kim jest towarzysz rolniczki?

Agnieszka z „Rolnik szuka żony” pochwaliła się ukochanym Stefanem

Agnieszka Kwiatkowska to jedna z dwóch rolniczek, które szukały miłości w 10. edycji „Rolnik szuka żony”. 40-latka, która jest właścicielką imponującego ośrodka jeździeckiego, przez większą część programu niestety nie cieszyła się zbyt dużą sympatią telewidzów. Zdaniem większości z nich, była niezwykle wymagająca i wybredna w stosunku do swoich kandydatów. Nikogo zatem specjalnie nie zdziwiło to, że jeszcze w trakcie trwania programu Agnieszka postanowiła pożegnać się z wszystkimi kandydatami.

Jednak nieoczekiwanie podczas wielkiego finału rolniczka zafundowała telewidzom niemałe zaskoczenie zdradzając, że w jej życiu jednak pojawił się ktoś wyjątkowy. W rozmowie z Martą Manowską Agnieszka zdradziła, że jest się z kimś spotyka!