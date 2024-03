„Sanatorium miłości 6” odcinek 3. Andrzej zbliży się do Teodozji? Maria Luiza zaintrygowała Stanisława!

Powrót do przeszłości

Kolejny dzień sanatoryjnego życia będzie poświęcony powrotom do lat młodości naszych bohaterów, którzy odbędą sentymentalną podróż do przeszłości. Samochody z minionej epoki zawiozą ich do specjalnej sali kinowej, gdzie na ekranie zostaną wyświetlone stare zdjęcia kuracjuszy. Nie zabraknie łez, uśmiechów, melancholii, ale i osobistych wspomnień związanych z fotografiami. Będzie to pokaz jakiego dotychczas w „Sanatorium miłości” nie było, ponieważ osoby z portretów, za pomocą nowoczesnej technologii… przemówią do naszych seniorów.