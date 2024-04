„Złoty chłopak” odcinek 152. Suna otrzymuje cios od Nukhet, a Ferit i Halis konfrontują się z Sehmuzem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

152. odcinek serialu „Złoty chłopak” w czwartek, 04.04.2024:

Streszczenie 152. odcinka „Złoty chłopak”:

Nukhet próbuje wybić Sunie z głowy ślub z synem. Suna przeżywa szok, gdy poznaje powody, dla których Kaya się z nią żeni. Halis i Ferit przychodzą na rozmowę do Sehmuza. Ten przyjmuje ich w piżamie i traktuje lekceważąco. Do tego stawia warunki. Grozi, że jeśli Ferit nie się ożeni z Pelin, on ją wyda za mąż za swojego szofera. Kazim postanawia jechać do urzędu, żeby wyznaczyć datę ślubu córki.