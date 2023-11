„Złoty chłopak” odcinek 56. Serter zagina parol na Ferita! Kazim wspiera córkę na przekór zięciowi! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 56. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Serter, na wieść o tym, że Ferit odwiedził Pelin, a ona przez niego całą noc płakała, prosi wuja, by dał mu nauczkę. Kazim żąda od zawiedzionego Ferita, by pozwolił żonie pracować. Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 56. odcinku „Yalı Çapkını”!