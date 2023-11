„Złoty chłopak” odcinek 59. Ferit przywozi Pelin do rezydencji! Reakcja Seyran i Gülgün będzie jednoznaczna [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 59. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Rozżalona Seyran obwieszcza, co jej mąż wywinął nie wiedząc, że najgorsze dopiero przed nią. Ferit przywozi bowiem Pelin do domu! Reakcja Gülgün będzie bardzo wymowna. İfakat doleje oliwy do ognia! Sprawdź, co jeszcze się wydarzy w 59. odcinku „Yalı Çapkını”!