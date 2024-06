„Elbow” („Ellbogen”) [RECENZJA]. Biegnij, Hazal, biegnij! Odkrycie Berlinale z polską premierą na Tofifest 2024! Krzysztof Połaski

Berlinale to nie tylko konkurs główny. Warto śledzić to, co dzieje się w sekcjach pobocznych festiwalu, szczególnie w „Generacji”, która teoretycznie jest skierowana dla nastolatków. To właśnie tam „ukrył” się jeden z najciekawszych i najbardziej emocjonalnych filmów tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, czyli „Ellbogen” („Elbow”). Teraz film doczeka się swojej polskiej premiery na festiwalu Tofifest 2024! Sprawdźcie naszą recenzję.