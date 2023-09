Imieniny Elizy 2.09. Jakie życzenia wybrać dla Elizy? Życzenia imieninowe idealne na sms

Eliza jest osobą energiczną i poukładaną. Lubi mieć zorganizowane życie i zawsze posiada plan. Cechuje ją przebojowość i ma artystyczną duszę. Jest towarzyska i ma wielu oddanych przyjaciół. Jest oddana i można na nią liczyć w każdej sytuacji. W pracy jest dynamiczna i szybko wykonuje swoje zadania. Lepiej radzi sobie z pojedynczymi obowiązkami, lepiej nie zasypywać jej wieloma projektami. Ma bardzo dużo energii, którą zaraża współpracowników. Potrafi motywować innych do pracy.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...