„Złoty chłopak” odcinek 214. Makabryczny „prezent ślubny” Halisa i Hatice i groźba. Abidin sugeruje, kto za tym stoi! [STRESZCZENIE ODCINKA]

214. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 10.07.2024:

W poprzednim odcinku Halis i Hatice zawarli związek małżeński. Niestety dobrą atmosferę panującą w domu zakłóciła niemiła „niespodzianka”, którą ktoś prawdopodobnie podrzucił do ich sypialni. Mowa tu o odciętej głowie barana... Odcinek 214. rozpoczyna scena, w której Halis pokazuje wnukowi krótki list, jaki został dołączony do tej niespodzianki:

Do rezydencji dociera informacja dotycząca śmierci Okkesa. Orhan, słysząc tę wiadomość, czuje się winny. Mężczyzna uważa, że poniekąd to on jest odpowiedzialny za śmierć Okkesa. Ferit i Seyran postanawiają razem pojechać na pogrzeb Okkesa i poznać przyczynę jego śmierci. Hattuce wspomina swoją młodość i wyznaje, że jej serce zawsze należało do Halisa, dlatego czekała na niego tyle lat.

