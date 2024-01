Kasia Gąsienica kiedyś była brunetką! Gwiazda „Gogglebox. Przed telewizorem” przez lata zmieniła się nie do poznania!

Kasia Gąsienica z „Gogglebox. Przed telewizorem” nie przypomina dawnej siebie!

Kasia Gąsienica i jej mąż zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność w 2018 roku, kiedy to dołączyli do obsady „Gogglebox. Przed telewizorem”. Małżeństwo z Podhala tak bardzo przypadło widzom do gustu, że do dziś występuje w hitowej produkcji telewizji TTV, a fani show nie wyobrażają sobie bez nich programu. Szczególnie Kasia cieszy się ogromną sympatią fanów, którzy doceniają nie tylko jej urodę, ale także sposób bycia i poczucie humoru.