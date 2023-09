„Temptation Island Polska” odcinek 3. Panowie zobaczyli co dziewczyny robiły za ich plecami! Kuba nie był zadowolony! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Temptation Island Polska” odcinek 3. Kuba, Piotr, Michał i Edward zostali zaproszeni przez Michała Figurskiego na oglądanie materiałów o ich partnerkach. Jakie były ich odczucia?

„Temptation Island Polska” - co się wydarzyło w 3. odcinku?

Za nami kolejny odcinek kontrowersyjnego formatu, w którym wystawiono na próbę relacje czterech par poprzez oddzielenie ich od partnerów na tytułowej „wyspie pokus". Rozdzielone pary zamieszkały w dwóch oddzielnych willach, a uczestnicy będą otoczeni atrakcyjnymi singlami przeciwnej płci, którzy będą próbowali ich uwieść. Swoją miłość na próbę wystawili: Bettina Żygłowicz i Michał Kulesza

Dominika Woźniakowska i Jakub Matysiak

Joanna Umiastowska i Piotr Motyka

Maria Laskowska i Edward Hładki

Co się wydarzyło w 3. odcinku „Temptation Island Polska”?

W domu dziewczyn nowy dzień rozpoczął się od rozmów o tęsknocie za swoimi partnerami. - Przykro było zasypiać bez Kubusia - mówiła Dominika. - Brakuje takiej bliskości. Ja chcę już do Michała - dodawała Bettina. Tymczasem odmienne nastroje panowały w domu, którego gospodarzami była czwórka mężczyzn. Pool party! - Jesteśmy po prostu wyluzowani. Bawimy się - tłumaczył Michał.

Zabawa w domu partnerów trwała w najlepsze i zamieniła się w specjalną grę. Osoba, do której trafiała piłka, zobowiązana była do odpowiedzi na pytanie, czasem bardzo intymne. W drugim domu Piotr Polak zaproponował grę w „Nigdy nie”. - Mówimy, czego nigdy nie robiliśmy, a reszta, jeżeli to robiła, to pije - wytłumaczył zasady. Stwierdzenia stawały się coraz bardziej wyszukane, a momentami nie brakowało zaskoczenia...

Na koniec dnia, który upłynął na wzajemnym podpatrywaniu i poznawaniu się, atmosfera zaczęła robić się gorętsza. Tanecznie było w domu partnerek dzięki lekcji salsy, którą prowadził instruktor Roman. Z kolei na imprezie z singielkami nie mógł się odnaleźć lubiący komplementować płeć przeciwną Piotr. Miał wątpliwości, czy zachowanie jego nowych znajomych przystoi, co doprowadziło do ożywionej wymiany zdań z Michałem, Olą i Klaudią.

Nieco skryty do tej pory Kuba zaskoczył swoim zachowaniem, kiedy przyszedł do pokoju po Julię, żeby zabrać ją do ogrodu. - Trochę się wyluzowałem i szukałem rozmów - mówił. Potem ponownie spotkali się w pokoju Kuby... - Nie chcesz się sprawdzić z inną kobietą w innym łóżku? - pytała prowokująco. On jednak dbał o to, aby żadna granica, jaką sobie postawił, nie została przekroczona. Następnego dnia Piotr ledwo przeprosił za swoje zachowanie, przy basenie pojawiła się nieznana kobieta. Czas na zajęcia jogi! Panowie dobierali sobie partnerki, a ich wybory mogły być pewnym zaskoczeniem. Kuba wskazał Dominikę, Michał zaprosił do siebie Adę, Piotr był w parze z Justyną, a Edward ćwiczył z Magdaleną Dias. Więcej niż rozmów, było kontaktu fizycznego.

Po zajęciach prowadzący Michał Figurski zaprosił czterech panów na ognisko, czym wywołał niemałe poruszenie. - Ale będzie armagedon - przewidywał Kuba. - Edward będzie potrzebował rozmowy i myślę, że Kuba. Oni tam mają się najbardziej o co bać - ocenił Michał. On i Piotr wydawali się zachowywać spokój. Po zachodzie słońca Kuba, Piotr, Edward i Michał udali się w specjalnie wyznaczone miejsce. Michał Figurski pytał, o myśli, które podpowiadała im wyobraźnia, a także, w którym z domów mogło dziać się więcej od czasu rozstania. - Jesteśmy w innej sytuacji. Z dziesięcioma facetami jest więcej testosteronu, więcej może być różnych pomysłów - tłumaczył Edward.

Na „pierwszy ogień” materiał o Dominice. Fragmenty wideo i słowa partnerki z każdą chwilą robiły na Kubie coraz większe wrażenie, co ujawniła jego mimika i gesty. - Tętno mi podskoczyło - przyznał i zdradził, że najabrdziej, kiedy usłyszał o jej niezdecydowaniu, kogo miałby wybrać. - Ale jestem wk... - szepnął potem jeszcze pod nosem.

Bohaterami kolejnego filmu byli Joanna i Roman. - Mam trochę wrażenie jak u Kuby, że coś tam się może rozwinąć. Widzę determinację Romana - ocenił i podkreślił, że nie ma „dwóch twarzy”, jak czesko-kubański tancerz, który w męskim towarzystwie pozwolił sobie na niewybredny komentarz na temat randki.

Edward ocenił, że na pierwszych dwóch klipach nie doszło do przekroczenia granic. A co powiedział po wideo ze swoją partnerką? - Mogłem się tego spodziewać. Przedstawiła mnie, jako negatywną osobę, a wiemy, jak jest. Całusy na koniec? To było zupełnie niepotrzebne - stwierdził i dodał, że go to jednak nie sprowokuje. - To nie jest Marysia, jaką znam - podsumował.

